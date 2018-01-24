Бомбардировки Африна за пять дней унесли жизни 35 мирных жителей

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Число жертв бомбардировок среди мирного населения в сирийском Африне за пять дней операции "Оливковая ветвь" достигло 35 человек, сообщила сопредседатель департамента здравоохранения кантона Африн Анжела Рашо.

"Число гражданских мучеников достигло 35, поскольку артиллерийские обстрелы и воздушная бомбардировка турецкой оккупационной армии приходятся в основном по населенным пунктам, невзирая на присутствие гражданских лиц", — сказала Рашо курдскому агентству Hawar.

По ее словам, в больницах кантона находятся порядка 105 раненых гражданских лиц. "Среди них много детей", — добавила она.

По информации департамента, от бомбардировок пострадали объекты Сирийского Красного Полумесяца в райцентре Джаньерс.

Кроме того, по данным агентства Hawar, от обстрелов пострадали насосы и генераторы плотины Меданки, в результате чего прекратилось подача электроэнергии.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Анкара считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что не ограничится операцией в Африне и намерен очистить всю границу с Сирией.