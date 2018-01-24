Лавров заявил, что благодаря России удалось разгромить ИГ* в Сирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Благодаря содействию Москвы удалось разгромить террористическую группировку "Исламское государство"* в Сирии, сохранить государственность и приступить к реальному политическому урегулированию в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня положение в этой многострадальной стране начинает постепенно выправляться. Благодаря действиям российских вооруженных сил, подкрепленным активными дипломатическими усилиями, удалось разгромить группировку ИГИЛ* в САР, сохранить сирийскую государственность, создать предпосылки для решения гуманитарных проблем и реального политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН", — заявил Лавров, выступая на XXVI международных рождественских образовательных чтениях.

*Террористическая организация, запрещенная в России