Лавров и Тиллерсон обсудили обстановку в Сирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону Сирию, в том числе обстановку на севере этой страны, а также подготовку ко встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу национального диалога в Сочи, сообщили в среду в МИД РФ.
Конгресс нацдиалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.
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