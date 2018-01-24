Курды сообщили о гибели 203 турецких солдат и боевиков в Африне

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Столкновения между курдским ополчением YPG с одной стороны и турецкой армией и протурецкими боевиками с другой продолжаются во многих точках кантона Африн, сообщило YPG в своем бюллетене.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

"Убиты 203 турецких солдата и протурецких боевика, в том числе 4 командира группировок", — сообщило YPG. Свои потери за последний день курдские ополченцы оценили в три человека. Кроме того, в результате авиабомбардировок погибли 6 мирных жителей, 16 получили ранения.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в среду, что ВС страны и сирийская оппозиция потеряли убитыми в операции в Африне 7-8 человек, потери противника составили 268 человек.

Ополчение отдельно отмечает, что столкновения идут не только в кантоне Африн, но и на северо-востоке Сирии. По сообщению YPG, турецкая армия обстреляла курдские позиции у города Эль-Камышли, а протурецкие боевики делали вылазку в районе города Кобани.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена очистить всю свою границу с Сирией.