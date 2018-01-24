Эрдоган сообщил о погибших в результате операции "Оливковая ветвь"

АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. ВС Турции и сирийская оппозиция потеряли убитыми в операции в Африне 7-8 человек, потери противника составили 268 человек, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

"В операции "Оливковая ветвь" наши военные понесли потери, есть убитые и раненые. За первые четыре дня операции число погибших в рядах ВС Турции и сирийской оппозиции составило семь-восемь, при этом потери противника в живой силе, по последним данным, достигли 268 человек", — заявил Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.