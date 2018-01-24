Власти Турции задержали 150 человек за агитацию против операции в Сирии

АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Турецкая полиция задержала 150 человек за посты в соцсетях, пропагандирующие деятельность запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и курдской партии "Демократический союз" после начала турецкой операции в сирийском Африне, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в полиции в среду.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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