Дамаск осудил заявления США и Франции по химоружию в Сирии

БЕЙРУТ, 24 янв — РИА Новости. Ложные заявления министров иностранных дел США и Франции по применению химического оружия в Сирии являются неприемлемыми, сообщается в заявлении МИД САР.

"Сирия осуждает лживые заявления министров иностранных дел США и Франции, связанные с применением химического оружия в Сирии, которые являются частью систематической политики нападения", — цитирует заявление МИД сирийское национальное агентство САНА.

В заявлении отмечается, что Дамаск всегда сотрудничал и предоставлял все условия для объективного расследования применения химоружия в Сирии, "однако Запад регулярно препятствовал этому и всячески оказывал давление на следствие, политизируя его".

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "антисирийская компания" выдвигает обвинения, основываясь, как правило, на сфабрикованных фактах, не дожидаясь результатов расследования и препятствуя любым попыткам выхода из кризиса в Сирии политическим путем.

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