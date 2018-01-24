В МИД надеются на изменение позиции США по расследованию химатак в Сирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва считает далеко идущими заявления США по химической атаке в Восточной Гуте в Сирии и возможной причастности к ней РФ, надеется, что коллеги в Вашингтоне все-таки остынут и более адекватно начнут воспринимать российские предложения по расследованию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможной причастности Москвы к последней химатаке в Восточной Гуте. По словам Рябкова, эти заявления, а также отказ США сотрудничать с РФ по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, являются продолжением более масштабной политики "сдерживания", которую осуществляет Вашингтон в отношении РФ.

"Вчера было несколько далеко идущих заявлений высокопоставленных представителей США на эту же тему", — сказал Рябков.

Совет Безопасности ООН был созван во вторник по инициативе РФ в связи с появившимися сообщениями о новой химатаке в районе Восточная Гута, в которой сирийская оппозиция и ряд стран Запада сразу обвинили президента Сирии Башара Асада. В ходе заседания представитель США, которые обладают правом вето, заявила, что не поддержат российский проект резолюции.

"Вот эта взбудораженность, исключительно эмоциональная до неприличия окраска американской реакции на наше предложение, она изобличает отсутствие у США каких-либо контраргументов и какой-либо фактической базы для продолжения нападок на нас. Именно так мы к этому будем относиться", — добавил он.

При этом Рябков выразил надежду, что "американские коллеги все-таки остынут, несколько расслабятся с точки зрения их собственного эмоционального фона и постепенно начнут приучать себя к более адекватному восприятию того, что происходит вокруг".

"Включая те предложения, которые выдвигаются российской стороной", — резюмировал Рябков.

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