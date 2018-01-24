В МИД надеются на изменение позиции США по расследованию химатак в Сирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва считает далеко идущими заявления США по химической атаке в Восточной Гуте в Сирии и возможной причастности к ней РФ, надеется, что коллеги в Вашингтоне все-таки остынут и более адекватно начнут воспринимать российские предложения по расследованию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вчера было несколько далеко идущих заявлений высокопоставленных представителей США на эту же тему", — сказал Рябков.
Совет Безопасности ООН был созван во вторник по инициативе РФ в связи с появившимися сообщениями о новой химатаке в районе Восточная Гута, в которой сирийская оппозиция и ряд стран Запада сразу обвинили президента Сирии Башара Асада. В ходе заседания представитель США, которые обладают правом вето, заявила, что не поддержат российский проект резолюции.
При этом Рябков выразил надежду, что "американские коллеги все-таки остынут, несколько расслабятся с точки зрения их собственного эмоционального фона и постепенно начнут приучать себя к более адекватному восприятию того, что происходит вокруг".
"Включая те предложения, которые выдвигаются российской стороной", — резюмировал Рябков.
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