В Кремле не согласны с подходом США к расследованию химатак в Сирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москва не согласна с подходом Вашингтона к расследованию химатак в Сирии, США фактически "заматывают" разбирательство и безосновательно наклеивают ярлыки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, мы категорически не согласны с подходом американцев, которые идут по пути заматывания реальных международных расследований предыдущих случаев, которые предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который возложил на Россию ответственность за якобы имевшееся применение Дамаском химоружия. Песков подчеркнул, что комментировать заявление госсекретаря США — это прерогатива МИД РФ. Но отметил, что позиции РФ и США по данному вопросу категорически не совпадают. "Здесь диаметральным образом расходятся наши позиции, мы не согласны с позицией США", — сказал Песков.

Ранее во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), отметила постпред США при ООН Никки Хейли.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В пятницу в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

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