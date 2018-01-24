Курдское ополчение сообщило об ожесточенных боях в Африне

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Командование "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, сообщило об ожесточенных боях с турецкой армией в сирийском Африне.
Командование "Сирийских демократических сил" также заявило, что турецкая артиллерия по-прежнему обстреливает позиции курдов в этом районе. Кроме того, в результате удара турецких самолетов погибли четыре мирных жителя, еще 14 получили ранения.
Ожесточенные столкновения идут и в районе Хамама, где курдские бойцы ликвидировали командира исламистского батальона "Самарканд" Файада Аль-Халафа.
По данным курдской стороны, турецкая армия пытается овладеть высотой Касталь Джандо, в ходе боев здесь погиб сотрудник пресс-центра курдского ополчения YPG ("Силы самообороны сирийских курдов") Тольхидан Велат.
Операция "Оливковая ветвь"
По данным турецких военных, за время операции уничтожены не менее 260 членов курдских вооруженных формирований. Вместе с тем Генштаб подтвердил гибель двух военнослужащих.
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