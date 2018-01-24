Курдское ополчение сообщило об ожесточенных боях в Африне

Сирийские бойцы из Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Африн. Архивное фото

Сирийские бойцы из Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Африн. Архивное фото

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Командование "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, сообщило об ожесточенных боях с турецкой армией в сирийском Африне.

Столкновения продолжаются в районе Раджо на северо-западе кантона Африн. Здесь, как утверждают в SDF, курдские силы уничтожили 37 "протурецких боевиков", две бронемашины и военный автомобиль.

Командование "Сирийских демократических сил" также заявило, что турецкая артиллерия по-прежнему обстреливает позиции курдов в этом районе. Кроме того, в результате удара турецких самолетов погибли четыре мирных жителя, еще 14 получили ранения.

Ожесточенные столкновения идут и в районе Хамама, где курдские бойцы ликвидировали командира исламистского батальона "Самарканд" Файада Аль-Халафа.

По данным курдской стороны, турецкая армия пытается овладеть высотой Касталь Джандо, в ходе боев здесь погиб сотрудник пресс-центра курдского ополчения YPG ("Силы самообороны сирийских курдов") Тольхидан Велат.

Операция "Оливковая ветвь"

Двадцатого января Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии".

По данным турецких военных, за время операции уничтожены не менее 260 членов курдских вооруженных формирований. Вместе с тем Генштаб подтвердил гибель двух военнослужащих.

Дамаск осудил вторжение Турции и обвинил ее в поддержке террористов. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.