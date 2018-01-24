США получили приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США получили приглашение на конгресс национального диалога Сирии в Сочи, который состоится 30 января, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства США в РФ Мария Олсон.

"Вашингтон получил приглашение. В данный момент у нас дополнительной информации относительно участия (представителей США — ред.) нет", — сказала Олсон.

Накануне спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев от имени России, Ирана и Турции отправил приглашения для участия в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Приглашение также было направлено представителям ООН и наблюдателям от Великобритании, Китая, США и Франции — как стран-постоянных членов Совета безопасности, а также Египту, Иордании, Ираку, Казахстану, Ливану, Саудовской Аравии.

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