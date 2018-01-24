МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США используют сирийскую тематику и бездоказательные обвинения для продолжения политики сдерживания России, но эти попытки обречены на неудачу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вчера было несколько далеко идущих заявлений высокопоставленных представителей США на эту же тему. Все они могут быть объяснены одной мыслью, которая в вольном изложении может звучать так: нас, США, не интересует, что на эту тему думает Россия, правы только мы, другого взгляда на происходящее в Сирии, как и в целом, наверное, на мир быть не может, а те, кто считает для себя возможным высказывать альтернативные точки зрения, заслуживают порицания и возложения ответственности за соучастие в деяниях, которые, как мы, США, убеждены, имели место", — сказал Рябков.
"На эту тему можно сказать, во-первых, то, что это очередной признак отклонения от нормы с точки зрения восприятия реальности таковой, какова она есть. Второе, это потеря эмоциональной уравновешенности теми, кто занимается сирийской политикой в США", — добавил замглавы МИД РФ.
По его словам, заявления и действия США можно также расценивать как попытку "использовать сирийский "материал" для продолжения обреченной на неудачу политики "сдерживания" России".
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