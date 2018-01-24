МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США используют сирийскую тематику и бездоказательные обвинения для продолжения политики сдерживания России, но эти попытки обречены на неудачу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал последние заявления американской стороны о том, что Россия может быть причастна к химической атаке в Восточной Гуте в Сирии.

"Вчера было несколько далеко идущих заявлений высокопоставленных представителей США на эту же тему. Все они могут быть объяснены одной мыслью, которая в вольном изложении может звучать так: нас, США, не интересует, что на эту тему думает Россия, правы только мы, другого взгляда на происходящее в Сирии, как и в целом, наверное, на мир быть не может, а те, кто считает для себя возможным высказывать альтернативные точки зрения, заслуживают порицания и возложения ответственности за соучастие в деяниях, которые, как мы, США, убеждены, имели место", — сказал Рябков.

"На эту тему можно сказать, во-первых, то, что это очередной признак отклонения от нормы с точки зрения восприятия реальности таковой, какова она есть. Второе, это потеря эмоциональной уравновешенности теми, кто занимается сирийской политикой в США", — добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, заявления и действия США можно также расценивать как попытку "использовать сирийский "материал" для продолжения обреченной на неудачу политики "сдерживания" России".

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