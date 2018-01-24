АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Анкара ожидает от Вашингтона полного прекращения поддержки сирийских сил PYD (курдской партии "Демократический союз") и YPG (сил самообороны курдов), а не обещаний, которые не выполняются, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Ранее США обещали, что PYD и YPG покинут позиции в сирийском Манбидже. Они дали много других обещаний, но не сдержали ни одного из них. Мы ожидаем от США полного прекращения поддержки YPG и PYD", — цитирует его слова турецкое агентство Anadolu

Он напомнил, что в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, что США прекратят поддержку YPG и PYD после ликвидации угрозы ИГ*.

"С тех пор прошло два месяца, но ничего не изменилось. Ожидания Турции конкретны и просты – прекращение поддержки YPG и PYD. Когда это будет сделано, мы предложим обсудить ситуацию в Сирии", — сказал Калын.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>