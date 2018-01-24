АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Анкара ожидает от Вашингтона полного прекращения поддержки сирийских сил PYD (курдской партии "Демократический союз") и YPG (сил самообороны курдов), а не обещаний, которые не выполняются, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.Anadolu.
Он напомнил, что в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, что США прекратят поддержку YPG и PYD после ликвидации угрозы ИГ*.
"С тех пор прошло два месяца, но ничего не изменилось. Ожидания Турции конкретны и просты – прекращение поддержки YPG и PYD. Когда это будет сделано, мы предложим обсудить ситуацию в Сирии", — сказал Калын.
Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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