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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия предложила создать механизм ООН по расследованию химатак в Сирии

02:5324.01.2018
(обновлено: 03:06 24.01.2018)
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© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фотоПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer

ООН, 23 янв – РИА Новости. Очередной раунд жарких дискуссий по проблеме применения химического оружия в Сирии развернулся во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, в ходе которого Россия предложила создать новый международный следственный орган по расследованию таких преступлений.

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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США не желают создать механизм по расследованию химатак, заявил Небензя
Совет Безопасности был созван по инициативе России в связи с появившимися сообщениями о новой химатаке в районе Восточная Гута, в которой сирийская оппозиция и ряд стран Запада сразу обвинили президента САР Башара Асада.

Инициативу Москвы поддержал другой постоянный член Совбеза — Китай, о готовности рассмотреть российское предложение сообщила Франция, которая также входит в число постоянных членов СБ. Однако в целом ее позиция, а также подход США и Великобритании остались прежними — в химатаках в Сирии виновен "режим Асада", который должен понести за это ответственность, иначе мира в республике не добиться.

Российская инициатива

Открывая заседание, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действовавший ранее Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии стал предметом политических манипуляций.

"К сожалению, прекративший свое существование СМР провалил расследование, которое с научно-технической точки зрения было полностью несостоятельным, и стал инструментом политических манипуляций", — сказал он.

"Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполизитизированным", — отметил Небензя.

При этом он указал, что Россия обеспокоена применением химоружия не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке, и настаивает на расследовании предполагаемых случаев использования химоружия в Сирии.

Разрушенное здание в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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США считают критику РФ в расследовании химатак в Сирии непрофессиональной
"Никто больше нас не требовал расследования — именно профессионального расследования, а не его имитации — эпизодов применения химического оружия в Сирии. И сейчас мы продолжаем добиваться от ОЗХО выезда ее специалистов на территории Сирии для ознакомления с обнаруженными сирийским правительством складами химоружия, оставленными боевиками в освобожденных районах", — сказал постпред.

Небензя сообщил, что Россия подготовила соответствующий проект резолюции и готова к предметным консультациям по нему с другими членами СБ. Он не исключил, что такие обсуждения по созданию Независимого механизма ООН по расследованию (UNIMI) могут пройти уже в четверг или в пятницу.

Китай поддерживает, Франция готова изучить

В свою очередь постпред КНР при ООН Лю Цзеи заявил, что его страна поддерживает предложение России о создании следственного органа по химоружию.

"Китай поддерживает подробное расследование инцидентов, которое позволило бы сделать выводы, которое выдержало бы испытание фактов историей и помогло привлечь виновных к ответственности. На основании этого Китай приветствует проект резолюции, распространенный РФ, о создании нового механизма расследования по химическому оружию в Сирии. Мы благодарны России за усилия в Совете Безопасности, направленные на то, чтобы работать над вопросом химического оружия в Сирии", — сказал постпред КНР.

"Мы надеемся, что члены СБ смогут конструктивно участвовать в консультациях, и надеемся на достижение консенсуса по этому вопросу", — добавил он.

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр в своем выступлении отметил, что Франция готова изучить инициативу РФ о расследовании химических атак в Сирии с учетом того "тупика", в который зашла эта работа в ООН.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Минпромторга РФ
Каламанов: обвинения Сирии в химатаках способствуют химическому терроризму
"Вчера (в СБ ООН — ред.) прошли консультации по Сирии. Они подтвердили, что подавляющее большинство членов совета не согласны с нынешним тупиком. В этом контексте мы принимаем к сведению предложение, сформулированное сегодня Россией. Мы изучим эти предложения, согласно тем принципам, о которых я напомнил", — сказал Делаттр.

Он также пояснил, что недавняя инициатива Франции по привлечению ответственных за применение химоружия не идет в противовес с механизмом совместного расследования ООН-ОЗХО. Во вторник соответствующий документ в Париже подписали 25 стран, включая США.

"Новое партнерство, которое было сформировано в Париже, не нацелено на то, чтобы стать заменой международным инструментам или механизмам проведения расследования, согласованным ООН и ОЗХО. Напротив, это партнерство должно поддержать архитектуру, которая сегодня имеется в распоряжении международной системы и международного сообщества в качестве нового операционного инструмента", — подчеркнул Делаттр.

"Хочу напомнить, что без наказания виновных мира в Сирии не будет", — добавил он, в очередной раз обвинив власти Сирии в "варварских атаках против собственного населения".

Здание посольства РФ в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В своем стиле: США не сочли атаку на дипмиссию России в Сирии преступлением
США против

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли ожидаемо выступила против российской инициативы, повторив обвинения в том, что Россия "скрывает правду" о химических атаках "сирийского режима".

"Мы не намерены принимать никакие российские предложения, которые подрывают нашу способность добраться до правды или которые полемизируют то, что должно быть независимым и беспристрастным расследованием. Если они хотят работать добросовестно к этой цели, то мы готовы восстановить СМР с его изначальным независимым и беспристрастным мандатом прямо сейчас", — сказала Хейли, отметив, что все остальное "неприемлемо".

Хейли также вновь обвинила Россию. "Я говорила это, но я еще раз повторю: Россия использовала свое право вето трижды, чтобы уничтожить действие совместного механизма расследований (по химатакам в Сирии)… Россия должна посмотреть на себя в зеркало, прежде чем приводить нас на СБ ООН, чтобы говорить об использовании химоружия", — добавила она.

Небензя не оставил без внимания эти слова и позднее на заседании ответил Хейли, которая, правда, к тому времени уже покинула зал заседаний.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев раскритиковал слова США о "неуважении" РФ к жертвам химатак в Сирии
По его словам, "то, что нашу резолюция отвергают с порога, говорит о многом". "Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм", — отметил российский дипломат.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

* Запрещенная в России террористическая организация

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