Генсек ЛАГ выразил обеспокоенность операцией Турции в сирийском Африне

КАИР, 24 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт выразил обеспокоенность операцией турецких войск в сирийском Африне.

"Генеральный секретарь с тревогой следит за оперативной ситуацией на севере Сирии, в частности, в районе Африна, где в настоящее время проводят операцию турецкие вооруженные силы", — сказал арабский дипломат. По его словам, иностранное военное вмешательство приводит только к затягиванию сирийского кризиса.

Генсек организации также отметил, что обострение ситуации на севре Сирии и в районе Восточной Гуты "свидетельствуют о хрупкости режима деэскалации, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Астане".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которые Турция считает террористическими. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил операцию Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.