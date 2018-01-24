Генсек ЛАГ выразил обеспокоенность операцией Турции в сирийском Африне

КАИР, 24 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт выразил обеспокоенность операцией турецких войск в сирийском Африне.
Генсек организации также отметил, что обострение ситуации на севре Сирии и в районе Восточной Гуты "свидетельствуют о хрупкости режима деэскалации, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Астане".
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которые Турция считает террористическими. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил операцию Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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