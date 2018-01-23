Франция заморозила счета причастных к распространению химоружия в Сирии

Инспекторы ООН по химоружию в военном госпитале в Дамаске. 2013 год

Инспекторы ООН по химоружию в военном госпитале в Дамаске. 2013 год

ООН, 23 янв — РИА Новости. Франция заморозила счета причастных к распространению химического оружия в Сирии, заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Я подтверждаю, что Франция приняла ряд решений относительно заморозки активов в связи с сетями, которые вовлечены в программы распространения химоружия в Сирии ", — сказал Делаттр на заседании СБ ООН.

"Хочу напомнить, что без наказания виновных мира в Сирии не будет", — добавил он, в очередной раз обвинив власти Сирии в "варварских атаках против собственного населения".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте, при этом дипломат возложил ответственность за это на Россию.

В пятницу в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.