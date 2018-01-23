Госдеп обвинил Россию в нарушении обязательств гаранта по химоружию в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. США полагают, что Россия нарушила свои обязательства как гаранта в части неприменения и уничтожения химоружия в Сирии, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ранее источники в сирийской оппозиции сообщили о возможной атаке с использованием химвеществ на востоке сирийской Гуты. Достоверных свидетельств, кто применил эти вещества, пока не представлено.

"Кто бы ни был ответственен за эту атаку, нет никаких сомнений, что Россия несет ответственность за жертвы на востоке Гуты", — сказала Науэрт.

"Нет никаких сомнений, что Россия, защищая своего сирийского союзника, нарушила свою обязательства перед США как гаранта. Нарушена резолюция ООН 2118, решения СБ ООН, три раза наложено вето на решение СБ ООН по усилению механизма контроля и продлению мандата Совместного механизма расследований", — заявила представитель госдепа.

Ранее в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Запрещенная в России террористическая организация

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