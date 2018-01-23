В США рассказали, в каком случае перестанут поддерживать курдов в Сирии

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Пентагон предупредил силы самообороны сирийских курдов (YPG), что в случае их выдвижения с северо-востока Сирии в район Африн, где продолжается операция ВС Турции "Оливковая ветвь", США прекратят их поддерживать, заявил представитель военного ведомства США Адриан Рэнкин-Геллоуэй в интервью агентству Anadolu.

"Мы обучаем и поддерживаем силы, лишь ведущие борьбу с ИГ*. Пентагон не отдает приказов силам, действующим на местах. Если же будет предпринята попытка военной операции, не направленной против ИГ*, то они лишатся поддержки Вашингтона… К примеру, если какое-либо соединение YPG, находясь в данном районе (на северо-востоке) Сирии, заявит, что вместо борьбы с ИГ* направляется в Африн на поддержку собратьям, тогда оно останется в одиночестве и уже не будет восприниматься в качестве партнеров США", — заявил Рэнкин-Геллоуэй.

По его словам, это же правило применимо и к происходящему в районе эт-Танф на юге Сирии.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация

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