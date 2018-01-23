В США рассказали, в каком случае перестанут поддерживать курдов в Сирии

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Пентагон предупредил силы самообороны сирийских курдов (YPG), что в случае их выдвижения с северо-востока Сирии в район Африн, где продолжается операция ВС Турции "Оливковая ветвь", США прекратят их поддерживать, заявил представитель военного ведомства США Адриан Рэнкин-Геллоуэй в интервью агентству Anadolu.
По его словам, это же правило применимо и к происходящему в районе эт-Танф на юге Сирии.
Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
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