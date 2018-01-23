Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону операцию ВС Турции в сирийском Африне и подготовку к конгрессу по национальному диалогу по Сирии в Сочи 29-30 января, сообщил журналистам источник в администрации турецкого лидера во вторник.

"Эрдоган обсудил с Путиным по телефону операцию в Африне и отметил, что она направлена на обеспечение национальной безопасности Турции и освобождение Африна от террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ*, а также важна с точки зрения вклада в политическое единство и территориальную целостность Сирии. Эрдоган подчеркнул, что придает большое значение совместной работе и координации с РФ по Сирии. Оба лидера подтвердили решимость продолжить совместные усилия для проведения конгресса по нацдиалогу Сирии в Сочи, с тем чтобы он прошел успешно и открыл дорогу к политическому урегулированию в стране", — сообщил источник.

* Террористическая организация, запрещенная в России