Постпред США при ООН обвинила Дамаск в химатаке на мирных граждан

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Дамаск в проведении очередной химической атаки на мирных граждан.
По ее словам, "когда Россия убила СМР, она послала опасный сигнал миру, что не только использование химоружия является приемлемым, но и то, что те, кто его применяет, не должны быть привлечены к ответственности".
Ранее в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.
Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.
*Запрещенная в России террористическая организация
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