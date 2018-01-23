Постпред США при ООН обвинила Дамаск в химатаке на мирных граждан

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Дамаск в проведении очередной химической атаки на мирных граждан.

"Сообщения об использовании хлора против невинных граждан в Восточной Гуте сирийским режимом является еще одной демонстрацией решительного пренебрежения международным правом и жестокого безразличия к жизням своего собственного народа. В ноябре Россия наложила вето на возобновление работы Совместного механизма расследований (СМР), независимой, беспристрастной технической группы, которая была единогласно создана СБ ООН для расследования химических атак в Сирии и того, кто за этим стоит, в Сирии", — говорится в распространенном заявлении Хейли.

По ее словам, "когда Россия убила СМР, она послала опасный сигнал миру, что не только использование химоружия является приемлемым, но и то, что те, кто его применяет, не должны быть привлечены к ответственности".

"Если эти сообщения (о применении химоружия в Восточной Гуте) окажутся верными, эта атака в Сирии должна остаться на их совести. США никогда не прекратят бороться за невинных сирийских детей, женщин и мужчин, которые стали жертвами своего собственного правительства и тех, кто продолжает его поддерживать", — отметила постпред США при ООН.

Ранее в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Запрещенная в России террористическая организация

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