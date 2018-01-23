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Война в Сирии
Война в Сирии

Тиллерсон обвинил Дамаск в применении химоружия в Восточной Гуте

19:3323.01.2018
(обновлено: 19:43 23.01.2018)
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© AFP 2018 / Don MacKinnonГоссекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018
© AFP 2018 / Don MacKinnon

ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте, при этом дипломат возложил ответственность за это на Россию.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Для того чтобы понять, что этот газ может сделать, достаточно посмотреть на Гуту в Сирии. Не далее чем вчера более 20 мирных жителей, в том числе дети, стали жертвами атаки с применением хлористого газа", — сказал он в ходе встречи по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия в Париже.

По его словам, "недавние атаки в Гуте рождают опасения, что режим Башара Асада может продолжить применять химическое оружие против своего народа".

"Кто бы ни был ответственным за эти атаки, на самом деле это Россия, в конце концов, ответственна за жертвы в Гуте и не поддающиеся измерениям сирийские жертвы от химических атак, осуществленных с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Сирии", — сказал госсекретарь.

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В пятницу в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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Малоросс
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От безысходности и понимая, что президентом станет Путин - пиндосов корёжит не по-детски. Геббельсовская ложь (чем тупее - тем правдивее) - снова в почёте в СШП.
19:52
23.01.2018
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Николай
Пусть Тиллерсон сам съездит и проверит..
19:36
23.01.2018
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