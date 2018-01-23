Ясные причины и туманные перспективы операции Турции в Африне

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Двадцатого января Турция совместно с сирийскими повстанцами начала операцию "Оливковая ветвь" в курдском кантоне Африн на северо-западе Сирии. О причинах и перспективах действий Турции корреспондент РИА Новости побеседовал с российскими и турецкими экспертами.

Война Турции с РПК перенесена на Сирийскую землю

Турецкие лидеры цели операции не скрывают. По заявлению турецкого Генштаба, "Оливковая ветвь" ведется "против террористических организаций РПК, сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов (YPG)". А целью наступления является "зачистка региона от террористов".

РПК – это знаменитая Рабочая партия Курдистана, созданная Абдуллой Оджаланом и его единомышленниками еще в 1978 году. С тех пор партия ведет партизанскую деятельность на востоке Турции. Бойцы РПК регулярно нападают на турецких военных, обстреливают их лагеря и конвои, сбивают военные вертолеты. В Турции РПК причислена к террористическим, Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение.

Партия "Демократический союз" (PYD) была создана при участии РПК в Турции еще в 2003 году. В условиях войны в Сирии PYD заполнила вакуум власти на севере и северо-востоке этой страны.

Что касается YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Отряды народной самообороны), то это созданное партией курдское ополчение. Уже на базе YPG и при активном участии США созданы "Сирийские демократические силы" (SDF).

При этом в США РПК также относится к террористическим структурам, что не мешает им сотрудничать в Сирии и вместе воевать против исламистов.

© Sputnik Türkiye/Hikmet Durgun Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне © Sputnik Türkiye/Hikmet Durgun Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне

Как сирийские курды связаны с РПК

Связи SDF и YPG с Рабочей партией Курдистана не являются большим секретом. Когда в Сирии быстро распространялось влияние террористической группировки "Исламское государство" *, именно бойцы из РПК пришли на помощь соплеменникам, перейдя из Турции и Ирака в Сирию. Большинство мирных сирийских курдов тогда ни оружием, ни военным опытом не обладали, поэтому навыки РПК пришлись очень кстати.

С тех пор отряды курдов плотно инфильтрованы бойцами и командирами РПК. Взяв "столицу халифата" Ракку, SDF повесили в ее центре портрет Абдуллы Оджалана.

Неудивительно, что турки опасаются превращения Сирийского Курдистана в оплот РПК, из которого партия сможет наносить удары по турецкой территории, совершать вылазки в любой точке южной границы Турции.

"Турция будет защищать свою безопасность, и это, как мы видим, не блеф и не шантаж. Начав операцию в Африне, Турция защищает свои границы", — заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек, комментируя начало операции "Оливковая ветвь".

"Основная цель операции "Оливковая ветвь" – уменьшить число боевиков и нарушить координацию YPG", — считает турецкий военный аналитик Ресул Сердар Аташ.

Турция уже вторгалась в Сирию, и тоже из-за курдов

Предыдущая интервенция Турции в Сирию, операция "Щит Евфрата", состоялась осенью 2016 года как раз в ответ на быстрое продвижение SDF вдоль границы с Турцией.

Тогда SDF успешно наступали на боевиков ИГ*, отбирая у них деревню за деревней. Курды собирались соединить все свои кантоны в одно целое – то есть соединить Африн с курдскими территориями на северо-востоке Сирии.

Турция, в свою очередь, была обеспокоена перспективой создания враждебного ей анклава вдоль всей своей южной границы. Именно тогда турецкие войска и протурецкие боевики пошли с территории Турции на юг, в города Джераблус, Эль-Баб и Аазаз.

Боевики ИГ* отдали районы практически без боя, то ли отступив, то ли оперативно "поменяв флаги" и "перекрасившись" в умеренных оппозиционеров.

Мечта курдов об объединении всех кантонов не сбылась. Африн остался изолированным. Это сделало курдов более сговорчивыми и лояльными к Дамаску – теперь связь с Африном они могли осуществлять только через территорию сирийской армии.

С четырех сторон Африн окружен враждебными ему Турцией (на севере и западе) и боевиками (на юге и востоке). И только на юго-востоке Африн имеет "дорогу жизни", соединяющую его с "большой землей".

Сейчас там, в районе Телль-Рифъат, находится филиал российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Он обеспечивает выход из Африна беженцев, их размещение и снабжение продуктами и водой.

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Турция устала молча наблюдать за разделом Сирии

Еще один важный момент для понимания действий Турции заключается в том, что Анкара, вложив немалые организационные ресурсы в поддержку сирийских оппозиционеров и боевиков, очень мало получила взамен.

Сирийское правительство, отношения Турции с которым давно испортились, при поддержке России и Ирана вернуло контроль над большей частью страны. Земли к востоку от Евфрата почти полностью контролируются SDF, которым помогают США.

Протурецким повстанцам досталась только провинция Идлиб и небольшой анклав с упомянутыми Джераблусом, Аазазом и Эль-Бабом. А ведь Турция согласилась поддержать и астанинский формат, и конгресс в Сочи, и создание зон деэскалации, и вывод исламистов из Алеппо.

При этом в Идлибе сейчас сосредоточены большие силы боевиков. Весь 2016 год их свозили туда автобусами со всей Сирии в рамках договоренностей с сирийским правительством – боевики прекращали бои в Алеппо или в провинции Хомс, взамен власти давали им "коридор" до Идлиба.

Постепенно там скопилось от 50 до 100 тысяч боевиков из разных группировок. Каковы отношения между этими группировками, как они ведут административный контроль мирной жизни, как там вообще выживают люди – информации об этом в мировых СМИ крайне мало. Только в конце 2017 года из Идлиба начали поступать сообщения о боях за территорию и влияние между различными группировками.

Вряд ли зарубежные кураторы идлибских радикалов были готовы спокойно смотреть, как эти силы перемалывают друг друга, вместо того чтобы решать нужные геополитические задачи. Можно было предположить, что в нужный момент эта огромная, мотивированная и обученная сила не усидит на одном месте и начнет наступление.

Вопрос в том, куда. На северо-западе провинция Идлиб граничит с Турцией. С учетом влияния Турции на этих боевиков и силы турецкой армии невозможно представить, чтобы боевики напали на Турцию. За семь лет кризиса в Сирии боевики никогда с Турцией не воевали.

На юго-западе и юго-востоке Идлиб граничит с территорией сирийской армии. Буквально в 50 километрах от провинции Идлиб находится российская авиабаза Хмеймим.

На севере Идлиб граничит с курдским анклавом Африн. По сути, перед Россией как одной из стран-гарантов мирного процесса в Сирии, стоял выбор – закрыть глаза на операцию Турции в Африне или постоянно опасаться, что боевики из Идлиба начнут наступление на Латакию, Алеппо или Хаму.

"Между Турцией и Россией налажена хорошая координация по операции в Африне… Допускаю, что во время предварительных переговоров между сторонами имел место политический торг, хотя, разумеется, об этом официальной информации нет… Действия обеих стран указывают на то, что у них получается договариваться, как это было уже в ситуации с сирийским Алеппо в декабре 2016 года", — заметил турецкий аналитик Ресул Сердар Аташ.

Можно предположить, что терпение Турции рухнуло, когда в декабре 2017 года сирийская армия начала новое наступление на Идлиб, а в январе 2018 года американцы объявили о планах создать из курдов "пограничные силы", которым, видимо, будут подконтрольны сирийско-турецкая и сирийско-иракская границы.

"Для Турции очень важно взять Африн, поскольку она отстает в сфере влияния в Сирии от остальных игроков", — считает начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов.

Эксперт отметил также, что Африн, "если посмотреть на карту, очень подходит, чтобы объединить район Идлиба и район, где проводилась операция "Щит Евфрата".

"Если Африн будет взят, то возникнет достаточно большая зона безопасности вдоль турецкой границы. После этого Турция сможет заявить, что свою роль в Сирии выполнила, создав устойчивое территориальное объединение", — заключил эксперт.

© Sputnik Türkiye/Hikmet Durgun Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне © Sputnik Türkiye/Hikmet Durgun Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне

Перспективы операции в Африне

Что касается перспектив самой силовой операции Турции, то аналитики пока затрудняются с прогнозами.

Турция располагает одной из сильнейших, современных и профессиональных армий в регионе (вторая после США армия в НАТО).

"Турецкая армия, если брать ее среди стран НАТО, обладает наивысшей боеготовностью и в наибольшей степени в морально-техническом отношении подготовлена. Ее солдаты имеют значительный опыт борьбы с курдами на территории Турции, в том числе в городских условиях", — отметил в интервью РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Он не сомневается в победе турок над курдами.

Плюс на стороне турок воюют 25 тысяч (по их данным) повстанцев, ополченцев и исламистов, многие из которых достаточно опытны, имеют давние счеты с курдами и РПК.

Агентство Anadolu опубликовало, в том числе на своей русскоязычной странице, интервью с одним из командиров группировки "Ахрар аш-Шам", запрещенной в ряде стран. Россия предлагала Совбезу ООН признать группировку террористической.

"Надеюсь, Африн будет освобожден в ближайшее время, и люди смогут вернуться в свои дома. Призываю делать различия между курдами и PПК", — призывает некий Абу Хайдар, командир входящей в "Ахрар аш-Шам" бригады "Саллахулдин".

Российский эксперт Кирилл Семенов оценил численность YPG в этом регионе примерно в 10 тысяч человек. Надо иметь в виду, что это тоже очень опытные и мотивированные бойцы, которые защищают свой дом. Местное население также во многом их поддерживает. Кроме того, курды не находятся в полной осаде – они сохраняют "коридор" с курдским районом Шейх-Максуд в Алеппо, сейчас уже поступают сведения о получении курдами подкреплений.

"Формирования PYD подготовились к турецким атакам, вырыв целую сеть туннелей. Будет использоваться боснийский метод городской войны, который РПК применяла в Диярбакыре, Джазире, Ширнахе и других курдских городах Турции", — прогнозирует эксперт "Валдайского клуба" Бахтияр Амин.

"Возможные сроки проведения операции сложно оценить, так как район ее проведения — гористая местность, которую хорошо приспособили под себя курдские формирования… Поэтому операция вряд ли закончится быстро. Она требует скрупулезных и кропотливых действий, чтобы не допустить потерь среди мирного населения", — заявил РИА Новости турецкий военный аналитик Ресул Сердар Аташ.

"В Сирии все очень сложно прогнозировать. Потому нельзя исключать самые, на первый взгляд, маловероятные сценарии, так как ответственные решения зачастую принимаются в самый последний момент", — отметил Кирилл Семенов.

В полное поражение курдов в Африне он не верит – "в ходе войны в Сирии еще не было прецедентов полного разгрома 10-тысячной изолированной группировки", напомнил он. Семенов назвал несколько базовых сценариев развития событий.

В частности, по его оценке, не исключен вариант того, что лишь часть этого анклава перейдет под контроль сирийской оппозиции. "То есть будет создана "зона безопасности" шириной в 30 километров, которую пообещал создать турецкий премьер Бинали Йыдырым", — прогнозирует Семенов.

Еще один вариант – удаление из Африна отрядов YPG и других компонентов SDF. "Тогда власть в кантоне передадут Курдскому национальному совету, более лояльному Турции", — рассуждает Семенов.

Наконец, SDF в качестве выхода из ситуации могут сдать Африн силам Башара Асада. "Это чревато возобновлением полномасштабных боевых действий между силами режима и оппозицией. Возможно и возобновление военной помощи со стороны Турции", — отметил руководитель Центра исламских исследований.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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