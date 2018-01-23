Ясные причины и туманные перспективы операции Турции в Африне

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Двадцатого января Турция совместно с сирийскими повстанцами начала операцию "Оливковая ветвь" в курдском кантоне Африн на северо-западе Сирии. О причинах и перспективах действий Турции корреспондент РИА Новости побеседовал с российскими и турецкими экспертами.
Война Турции с РПК перенесена на Сирийскую землю
РПК – это знаменитая Рабочая партия Курдистана, созданная Абдуллой Оджаланом и его единомышленниками еще в 1978 году. С тех пор партия ведет партизанскую деятельность на востоке Турции. Бойцы РПК регулярно нападают на турецких военных, обстреливают их лагеря и конвои, сбивают военные вертолеты. В Турции РПК причислена к террористическим, Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение.
Что касается YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Отряды народной самообороны), то это созданное партией курдское ополчение. Уже на базе YPG и при активном участии США созданы "Сирийские демократические силы" (SDF).
При этом в США РПК также относится к террористическим структурам, что не мешает им сотрудничать в Сирии и вместе воевать против исламистов.
Как сирийские курды связаны с РПК"Исламское государство"*, именно бойцы из РПК пришли на помощь соплеменникам, перейдя из Турции и Ирака в Сирию. Большинство мирных сирийских курдов тогда ни оружием, ни военным опытом не обладали, поэтому навыки РПК пришлись очень кстати.
С тех пор отряды курдов плотно инфильтрованы бойцами и командирами РПК. Взяв "столицу халифата" Ракку, SDF повесили в ее центре портрет Абдуллы Оджалана.
Неудивительно, что турки опасаются превращения Сирийского Курдистана в оплот РПК, из которого партия сможет наносить удары по турецкой территории, совершать вылазки в любой точке южной границы Турции.
"Основная цель операции "Оливковая ветвь" – уменьшить число боевиков и нарушить координацию YPG", — считает турецкий военный аналитик Ресул Сердар Аташ.
Турция уже вторгалась в Сирию, и тоже из-за курдов
Тогда SDF успешно наступали на боевиков ИГ*, отбирая у них деревню за деревней. Курды собирались соединить все свои кантоны в одно целое – то есть соединить Африн с курдскими территориями на северо-востоке Сирии.
Турция, в свою очередь, была обеспокоена перспективой создания враждебного ей анклава вдоль всей своей южной границы. Именно тогда турецкие войска и протурецкие боевики пошли с территории Турции на юг, в города Джераблус, Эль-Баб и Аазаз.
Боевики ИГ* отдали районы практически без боя, то ли отступив, то ли оперативно "поменяв флаги" и "перекрасившись" в умеренных оппозиционеров.
С четырех сторон Африн окружен враждебными ему Турцией (на севере и западе) и боевиками (на юге и востоке). И только на юго-востоке Африн имеет "дорогу жизни", соединяющую его с "большой землей".
Сейчас там, в районе Телль-Рифъат, находится филиал российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Он обеспечивает выход из Африна беженцев, их размещение и снабжение продуктами и водой.
Турция устала молча наблюдать за разделом Сирии
Сирийское правительство, отношения Турции с которым давно испортились, при поддержке России и Ирана вернуло контроль над большей частью страны. Земли к востоку от Евфрата почти полностью контролируются SDF, которым помогают США.
Протурецким повстанцам досталась только провинция Идлиб и небольшой анклав с упомянутыми Джераблусом, Аазазом и Эль-Бабом. А ведь Турция согласилась поддержать и астанинский формат, и конгресс в Сочи, и создание зон деэскалации, и вывод исламистов из Алеппо.
При этом в Идлибе сейчас сосредоточены большие силы боевиков. Весь 2016 год их свозили туда автобусами со всей Сирии в рамках договоренностей с сирийским правительством – боевики прекращали бои в Алеппо или в провинции Хомс, взамен власти давали им "коридор" до Идлиба.
Постепенно там скопилось от 50 до 100 тысяч боевиков из разных группировок. Каковы отношения между этими группировками, как они ведут административный контроль мирной жизни, как там вообще выживают люди – информации об этом в мировых СМИ крайне мало. Только в конце 2017 года из Идлиба начали поступать сообщения о боях за территорию и влияние между различными группировками.
Вряд ли зарубежные кураторы идлибских радикалов были готовы спокойно смотреть, как эти силы перемалывают друг друга, вместо того чтобы решать нужные геополитические задачи. Можно было предположить, что в нужный момент эта огромная, мотивированная и обученная сила не усидит на одном месте и начнет наступление.
На юго-западе и юго-востоке Идлиб граничит с территорией сирийской армии. Буквально в 50 километрах от провинции Идлиб находится российская авиабаза Хмеймим.
На севере Идлиб граничит с курдским анклавом Африн. По сути, перед Россией как одной из стран-гарантов мирного процесса в Сирии, стоял выбор – закрыть глаза на операцию Турции в Африне или постоянно опасаться, что боевики из Идлиба начнут наступление на Латакию, Алеппо или Хаму.
"Между Турцией и Россией налажена хорошая координация по операции в Африне… Допускаю, что во время предварительных переговоров между сторонами имел место политический торг, хотя, разумеется, об этом официальной информации нет… Действия обеих стран указывают на то, что у них получается договариваться, как это было уже в ситуации с сирийским Алеппо в декабре 2016 года", — заметил турецкий аналитик Ресул Сердар Аташ.
"Для Турции очень важно взять Африн, поскольку она отстает в сфере влияния в Сирии от остальных игроков", — считает начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов.
Эксперт отметил также, что Африн, "если посмотреть на карту, очень подходит, чтобы объединить район Идлиба и район, где проводилась операция "Щит Евфрата".
"Если Африн будет взят, то возникнет достаточно большая зона безопасности вдоль турецкой границы. После этого Турция сможет заявить, что свою роль в Сирии выполнила, создав устойчивое территориальное объединение", — заключил эксперт.
Перспективы операции в Африне
Что касается перспектив самой силовой операции Турции, то аналитики пока затрудняются с прогнозами.
"Турецкая армия, если брать ее среди стран НАТО, обладает наивысшей боеготовностью и в наибольшей степени в морально-техническом отношении подготовлена. Ее солдаты имеют значительный опыт борьбы с курдами на территории Турции, в том числе в городских условиях", — отметил в интервью РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Он не сомневается в победе турок над курдами.
Плюс на стороне турок воюют 25 тысяч (по их данным) повстанцев, ополченцев и исламистов, многие из которых достаточно опытны, имеют давние счеты с курдами и РПК.
Агентство Anadolu опубликовало, в том числе на своей русскоязычной странице, интервью с одним из командиров группировки "Ахрар аш-Шам", запрещенной в ряде стран. Россия предлагала Совбезу ООН признать группировку террористической.
"Надеюсь, Африн будет освобожден в ближайшее время, и люди смогут вернуться в свои дома. Призываю делать различия между курдами и PПК", — призывает некий Абу Хайдар, командир входящей в "Ахрар аш-Шам" бригады "Саллахулдин".
"Формирования PYD подготовились к турецким атакам, вырыв целую сеть туннелей. Будет использоваться боснийский метод городской войны, который РПК применяла в Диярбакыре, Джазире, Ширнахе и других курдских городах Турции", — прогнозирует эксперт "Валдайского клуба" Бахтияр Амин.
"Возможные сроки проведения операции сложно оценить, так как район ее проведения — гористая местность, которую хорошо приспособили под себя курдские формирования… Поэтому операция вряд ли закончится быстро. Она требует скрупулезных и кропотливых действий, чтобы не допустить потерь среди мирного населения", — заявил РИА Новости турецкий военный аналитик Ресул Сердар Аташ.
"В Сирии все очень сложно прогнозировать. Потому нельзя исключать самые, на первый взгляд, маловероятные сценарии, так как ответственные решения зачастую принимаются в самый последний момент", — отметил Кирилл Семенов.
В частности, по его оценке, не исключен вариант того, что лишь часть этого анклава перейдет под контроль сирийской оппозиции. "То есть будет создана "зона безопасности" шириной в 30 километров, которую пообещал создать турецкий премьер Бинали Йыдырым", — прогнозирует Семенов.
Еще один вариант – удаление из Африна отрядов YPG и других компонентов SDF. "Тогда власть в кантоне передадут Курдскому национальному совету, более лояльному Турции", — рассуждает Семенов.
Наконец, SDF в качестве выхода из ситуации могут сдать Африн силам Башара Асада. "Это чревато возобновлением полномасштабных боевых действий между силами режима и оппозицией. Возможно и возобновление военной помощи со стороны Турции", — отметил руководитель Центра исламских исследований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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