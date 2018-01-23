МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Бои между турецкой армией и сирийскими радикалами с одной стороны и курдскими ополченцами с другой стороны продолжаются в кантоне Африн на севере Сирии, сообщило командование "Сирийских демократический сил" (SDF).

"В местности Радчо (населенный пункт Года) наши силы провели успешную операцию, которая привела к разрушению бронетранспортеров и убийству шести солдат турецкой оккупационной армии", — говорится в заявлении SDF.

По заявлению SDF, бои продолжаются и в других точках Африна. Турецкая армия ведет штурм высоты Кусталь. В боях у деревни Амара, по сообщению SDF, ликвидированы 24 протурецких боевика.

О своих потерях SDF не сообщает.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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