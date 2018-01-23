Второй турецкий военный погиб в Африне

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. В ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне погиб второй турецкий военный, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу.
"Мы потеряли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне моего земляка (жителя Антальи. — Прим. ред.), лейтенанта Огуза Каана Усту, который отдал жизнь за родину. Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом, пока не вырвем его с корнем", — написал Чавушоглу в Twitter.
Накануне турецкий Генштаб заявил о гибели на границе с Сирией офицера Мусы Озалкана.
Противостоящие турецким военным Сирийские демократические силы (SDF) заявили сегодня, что отразили все нападения "оккупационной армии" в пограничных районах Шахба и Африн и ликвидировали более пятидесяти "врагов".
Операция в Африне
Анкара считает бойцов Сирийских демократических сил террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции в Африне.
В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>