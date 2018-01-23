В Сирии рассказали о подготовке крупной программы по возвращению беженцев

ЭЛЬ-БУВАЙДА (Сирия), 23 янв – РИА Новости. Широкомасштабную программу возвращения беженцев планируют реализовать в Сирии, сообщил журналистам министр по делам национального примирения Али Хайдар.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Паньков сообщил, что военные РФ организовали возвращение более 9,5 тысячи беженцев в населенный пункт Эль-Бувайда провинции Риф Дамаск.

По словам Хайдара, министерство и российские военные планируют реализовать широкомасштабную программу возвращения беженцев в ближайшее время.

"Сотрудничество касается не только Эль-Бувайды. Я говорю обо всем южном регионе. Мы провели инспекционные поездки еще в нескольких районах, и у нас есть совместные планы (по возвращению людей – ред.) на ближайшее время", — подчеркнул Хайдар.

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