Курды заявили о разгроме протурецких боевиков в приграничной деревне

БЕЙРУТ, 23 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Курдские силы самообороны выбили протурецких боевиков из деревни Корна в районе пограничного с Турцией поселения Бюльбюль, заявил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

Двадцатого января Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Союзниками Турции выступили боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил турецкое вторжение.

"По состоянию на 00.30 (1.30 мск) четвертого дня турецкой агрессии на Африн в ходе спецоперации бойцы КСС полностью освободили деревню Корна, полностью выбив вражеские силы из населенного пункта",- сказал Хеду.

По словам собеседника агентства, в ходе операции были убиты и ранены десятки боевиков. "Оставшиеся в живых бежали, оставив тела убитых на месте боя. Наши бойцы забрали два тела, оружие и одну единицу военной техники",- добавил Хеду.

Собеседник агентства также отметил, что в ночное время продолжается массированный обстрел турецкой армией большей части деревень Кантона Африн, от пограничных поселений Бюльбюль и Раджу до Джендереса.