Тиллерсон не считает, что США и Турция "столкнулись" в сирийском Африне

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает, что США "столкнулись" со своим союзником по НАТО Турцией в сирийском Африне, сообщил в понедельник госдеп США.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

"Нет, я совершенно не считаю, что вы можете увидеть двух союзников по НАТО противостоящими друг другу", — заявил в понедельник журналистам Тиллерсон, слова которого приводит госдепартамент.

Он вновь подтвердил позицию Вашингтона, что у Анкары есть право на защиту от террористов, призвав Турцию "к сдержанности и избирательности".

"Это сложная ситуация, в которой много гражданских лиц смешано, поэтому мы просто попросили их: попытайтесь быть точными, попытайтесь ограничить (военную) операцию, проявить некоторую сдержанность. Давайте посмотрим, сможем ли мы работать с вами, чтобы создать такую зону безопасности, которая вам может понадобиться", — сказал Тиллерсон.

Ранее Турция проводила военную операцию в Иракском Курдистане, целью которой было создание буферной зоны безопасности, что исключало бы обстрелы турецкой территории. "Мы ведем переговоры с турками и некоторыми силами на местах, а также о том, как мы могли бы это сделать – стабилизировать ситуацию и снять законные опасения Турции по поводу их безопасности", — добавил госсекретарь.

Ситуация вокруг Африна обострилась около недели назад, когда стало известно о планах США создать "пограничные силы безопасности" на севере Сирии из формирований "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдов. Турция выступила с резкой критикой таких планов и в течение нескольких дней угрожала начать военную операцию, если США не прекратят вооружать курдов. После этого представители госдепартамента и Пентагона выступили с разъяснениями, что никаких "пограничных сил" создавать не планируется, однако заверения Вашингтона турецких партнеров по НАТО не удовлетворили, и операция началась.

В Анкаре подчеркивают, что когда операция будет завершена, турецкие военные покинут Сирию, а президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике заявление госдепартамента США, в котором Вашингтон призвал ограничить операцию в сирийском Африне по масштабам и срокам.

Со своей стороны Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.