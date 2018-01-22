Четыре населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Четыре населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"В течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Риджм-Айн-Эль-Гарф провинции Алеппо, Амрия провинции Хомс, Кавкаба и Шуллин провинции Хама", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

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