Генштаб Турции сообщил о гибели военного в ходе операции в Африне‍

Боец Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Боец Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции в сирийском районе Африн, он убит в приграничном районе турецкой провинции Килис, рассказали в генштабе вооруженных сил Турции.

Инцидент произошел 22 января в районе Гюльбаба. По утверждению генштаба, это произошло в ходе столкновения с бойцами курдского ополчения или ИГ* (группировка запрещена в России).

Двадцатого января Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Союзниками Турции выступили боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>