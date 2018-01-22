Лидер турецкой оппозиции поддержал операцию в Африне

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу высказался в поддержку операции "Оливковая ветвь", которую ВС Турции проводят против курдской вооруженных формирований в сирийском Африне.

"Операция "Оливковая ветвь" была неизбежной в повестке страны. Мы желаем, чтобы она была завершена без значительных потерь. Наши военные вносят свой вклад в территориальную целостность Сирии", — сказал Кылычдароглу журналистам после встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

В свою очередь, турецкий премьер поблагодарил руководство двух основных оппозиционных партий – НРП и националистической Партии национального движения — за поддержку операции в Африне.

Из четырех представленных в турецком парламенте партий против операции в Сирии выступила лишь одна – прокурдская Партия демократии народов, сопредседатель которой Серпиль Кемальбай назвала действия турецкой армии в Африне оккупацией.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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