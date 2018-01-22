США призвали Турцию проявить сдержанность на севере Сирии

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. США призывают Турцию проявить сдержанность на северо-западе Сирии как в своих военных действиях, так и в риторике, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Она также заявила о необходимости "обеспечить предоставление гумпомощи и избежания жертв среди мирных граждан". По ее словам, США продолжат искать дипломатические пути урегулирования сирийского конфликта.
"Мы призываем все стороны оставаться сосредоточенными на победе над ИГ (группировка запрещена в РФ), деэскалации и разрешении конфликта и защите невинных мирных граждан", — сообщила Сандерс, отметив, что США "всерьез воспринимают законные обеспокоенности Турции в области безопасности и привержены работать с Турцией".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>