США призвали Турцию проявить сдержанность на севере Сирии

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. США призывают Турцию проявить сдержанность на северо-западе Сирии как в своих военных действиях, так и в риторике, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Призываем Турцию проявить сдержанность в своих военных действиях и риторике и убедиться, что их военная операция ограничена по масштабу и по времени", — сказала Сандерс на брифинге.

Она также заявила о необходимости "обеспечить предоставление гумпомощи и избежания жертв среди мирных граждан". По ее словам, США продолжат искать дипломатические пути урегулирования сирийского конфликта.

"Мы призываем все стороны оставаться сосредоточенными на победе над ИГ (группировка запрещена в РФ), деэскалации и разрешении конфликта и защите невинных мирных граждан", — сообщила Сандерс, отметив, что США "всерьез воспринимают законные обеспокоенности Турции в области безопасности и привержены работать с Турцией".

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.