ООН готовит гуманитарную операцию для помощи жителям Африна

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. ООН готовит крупномасштабную гуманитарную операцию по доставке помощи жителям сирийского города Африн, которые оказались в зоне военной операции турецкой армии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы готовим крупномасштабное реагирование в зависимости от нужд гражданского населения… Если конфликт идет, доступ очень затруднен", — сказал Дюжаррик на пресс-конференции.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией, мы очень обеспокоены поступающими сообщениями о столкновениях… в округе Африн", — добавил он.

По словам представителя генсека, в районе находятся около 324 тысяч человек, включая 126 тысяч беженцев из других районов. "Риски для гражданского населения велики… Мы подчеркиваем необходимость защищать мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и уважать международное право", — сказал Дюжаррик.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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