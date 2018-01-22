США признают право Турции на защиту от террористов, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. США признают право Турции на защиту от террористических группировок, но призывают к сдержанности с учетом операции на севере Сирии, которая вызывает беспокойство, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы обеспокоены турецким инцидентом (операцией – ред.) на севере Сирии. При этом во вчерашнем заявлении мы признаем и в полной мере ценим законное право Турции защищать своих граждан от террористических элементов, которые могут совершать нападения на турецких граждан и турецкую землю из Сирии", — сказал Тиллерсон, который находится в Лондоне с визитом, его слова приводит госдепартамент.

Госсекретарь отметил, что США взаимодействуют с Турцией и с руководством коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"Мы просим все стороны проявлять сдержанность. Пожалуйста, сведите к минимуму влияние (боевых действий – ред.) на жертвы среди мирного населения, которое уже понесло слишком много жертв…", — отметил Тиллерсон.

"Давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы снять законные обеспокоенности Турции в сфере безопасности, чтобы это ее устроило, и вернуться к борьбе с ИГ*, обеспечивая мирную стабильную Сирию, работая над тем, чтобы Сирия была едина, через женевский процесс, которому мы все привержены", — добавил госсекретарь.

Он также отметил, что "Сирийские демократические силы", которые попали под огонь турецких военных и которых поддерживают США, состоят не только из курдов, но и из арабов, а также христианского населения Сирии. "Это действительно многонациональная группа бойцов, которые защищают свою территорию", — заявил Тиллерсон.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.