США признают право Турции на защиту от террористов, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. США признают право Турции на защиту от террористических группировок, но призывают к сдержанности с учетом операции на севере Сирии, которая вызывает беспокойство, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь отметил, что США взаимодействуют с Турцией и с руководством коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
"Мы просим все стороны проявлять сдержанность. Пожалуйста, сведите к минимуму влияние (боевых действий – ред.) на жертвы среди мирного населения, которое уже понесло слишком много жертв…", — отметил Тиллерсон.
"Давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы снять законные обеспокоенности Турции в сфере безопасности, чтобы это ее устроило, и вернуться к борьбе с ИГ*, обеспечивая мирную стабильную Сирию, работая над тем, чтобы Сирия была едина, через женевский процесс, которому мы все привержены", — добавил госсекретарь.
Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
* Запрещенная в России террористическая группировка.