Курды опровергли сообщения Турции о продвижении вглубь сирийской территории

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Командование "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курды, выступило с опровержением заявлений турецкой стороны о продвижении вглубь сирийской территории.

"Атаки турецкого государства и его наемников на Африн продолжаются, но их вторжение пока не достигло какого-либо прогресса на местах. Турецкие государственные СМИ утверждают, что вторгшаяся армия продвинулась на восемь километров. Это не так, на линии соприкосновения (SDF) с оккупационной армиями и ее наемниками продолжаются жестокие столкновения", — говорится в вечернем пресс-релизе SDF.

По утверждению курдской стороны, "несмотря на воздушные атаки турецкой армии, она не смогла продвигаться на земле и поэтому прибегает к распространению ложных известий, чтобы поднять моральный дух его наемников".

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва в связи с ситуацией в сирийском Африне призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности ближневосточной страны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>