Анкара опровергла сообщения об ударах армии по мирным жителям в Африне

АНКАРА, 22 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Информация о том, что ВС Турции наносят удары по мирным жителям сирийского Африна, является "черной пропагандой", заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник.

"Все новости о том, что турецкие военные якобы бьют по мирным жителям в Африне – это черная пропаганда, такие новости не имеют под собой никаких оснований. Мы максимально чувствительно относимся к мирным жителям. Наши цели – это исключительно объекты, используемые террористами, – убежища, склады, техника", — сказал Боздаг журналистам в Анкаре.

Он отметил, что погибших и раненых турецких военных в ходе операции нет.

"Наши военные продвигаются вперед, занимают новые точки. Конкретные цифры и данные я не считаю нужным приводить здесь, чтобы террористы не воспользовались. Могу сказать, что за первые три дня операции все ранее запланированные территории взяты под контроль", — добавил Боздаг.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва в связи с ситуацией в сирийском Африне, где Турция в эти выходные начала военную операцию против курдов, призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности ближневосточной страны.

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