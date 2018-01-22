Турция назвала главное условие для сотрудничества с США в Сирии

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Главное условие для продолжения сотрудничества Анкары и Вашингтона – это прекращение США поставок оружия сирийским курдам и возврат ранее поставленного им оружия, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Мы неоднократно предупреждали наших союзников (США) о том, чтобы они не помогали террористам (курдским вооруженным формированиям в Сирии) оружием. Главные условия для продолжения сотрудничества — остановить поставки и забрать ранее поставленное оружие. Наше самое естественное право — ждать этого от наших союзников", — сказал Боздаг журналистам.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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