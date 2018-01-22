СКП надеется, что переговоры в Вене помогут диалогу по Сирии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам (СКП) рассчитывает, что переговоры по Сирии в Вене пройдут в атмосфере, позволяющей начать реальный диалог, заявил глава делегации СКП Насер аль-Харири.
Он заявил, что СКП готовится принять участие в межсирийских переговорах в Вене 25 января.
"Оппозиция не была той стороной, которая мешала ходу последнего раунда переговоров, и сейчас мы также готовы к новому переговоров под эгидой (спецпосланника ООН Стаффана) де Мистуры, про будущие из них было объявлено — 25-26 января в Вене. Мы рассчитываем, что эти переговоры пройдут в атмосфере, позволяющей реально начать переговорный процесс", — сказал аль-Харири на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Надеемся, что здесь России будет отведена одна из главных ролей, учитывая тот факт, что Россия является страной — постоянным членом СБ ООН, а также одной из важнейших стран в рамках МГПС, а также учитывая ваше большое влияние на вторую сторону — на сирийский режим", — добавил глава делегации СКП.
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