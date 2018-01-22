СКП надеется, что переговоры в Вене помогут диалогу по Сирии

Глава делегации Сирийской комиссии по переговорам Насер аль-Харири во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 22 января 2018

Глава делегации Сирийской комиссии по переговорам Насер аль-Харири во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 22 января 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам (СКП) рассчитывает, что переговоры по Сирии в Вене пройдут в атмосфере, позволяющей начать реальный диалог, заявил глава делегации СКП Насер аль-Харири.

Он заявил, что СКП готовится принять участие в межсирийских переговорах в Вене 25 января.

"Оппозиция не была той стороной, которая мешала ходу последнего раунда переговоров, и сейчас мы также готовы к новому переговоров под эгидой (спецпосланника ООН Стаффана) де Мистуры, про будущие из них было объявлено — 25-26 января в Вене. Мы рассчитываем, что эти переговоры пройдут в атмосфере, позволяющей реально начать переговорный процесс", — сказал аль-Харири на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Надеемся, что здесь России будет отведена одна из главных ролей, учитывая тот факт, что Россия является страной — постоянным членом СБ ООН, а также одной из важнейших стран в рамках МГПС, а также учитывая ваше большое влияние на вторую сторону — на сирийский режим", — добавил глава делегации СКП.

Турне делегации СКП началось с Саудовской Аравии и Египта, где оппозиционеры встретились с главами МИД. После этого делегация посетила Нью-Йорк для встречи с генсеком ООН и побывала в ряде европейских стран. Ранее участник платформы "Каир" и СКП Джамаль Сулейман заявил, что СКП планирует визит в Россию для прояснения своей переговорной позиции до начала девятого раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН, который планируется в Вене 25-26 января. Предыдущие восемь раундов прошли в Женеве.

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