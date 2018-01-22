В Евросоюзе обеспокоены проведением операции Турции в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз крайне обеспокоен военной операцией Турции в сирийском Африне и считает, что она может подорвать возобновление переговоров об урегулировании сирийского конфликта в Женеве, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я крайне обеспокоена, мы обсуждали этот вопрос с министрами в начале встречи, я обсужу это с нашими турецкими партнерами, министр (Турции по делам ЕС Омер) Челик посетит Брюссель в ближайшие дни, я попытаюсь организовать встречу с ним", — сказала Могерини журналистам после заседания глав МИД стран-членов ЕС.

Она отметила, что "крайне обеспокоена по двум основным причинам, что соответствует заявлениям стран-членов". "Я не вижу особых разногласий по этому вопросу внутри Евросоюза", — отметила глава дипломатии ЕС.

По словам Могерини, ее беспокоит, с одной стороны гуманитарная ситуация. "Необходимо гарантировать гуманитарный доступ и избежать страданий гражданского населения и народа от военной деятельности на месте", — заявила Могерини.

Кроме того, по ее словам, "необходимо также обеспечить, чтобы любые военные действия были сконцентрированы на борьбе с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ)".

"Второй вопрос, который сильно беспокоит меня и нас, заключается в том, что это, в числе других действий, включая военную деятельность других игроков в Сирии, может серьезно подорвать возобновление переговоров в Женеве", — сказала глава дипломатии ЕС.

*Террористическая организация, запрещенная в России