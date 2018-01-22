СМИ: ВС Турции обеспечили контроль над стратегической высотой в Африне

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

АНКАРА, 22 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. ВС Турции захватили стратегическую высоту Бурсея в сирийском Африне, сообщает агентство Anadolu в понедельник.

Отмечается, что высота перешла под контроль турецкой армии после воздушной операции ВВС Турции против занимавших Бурсею ранее вооруженных формирований курдов. В операции по взятию высоты участвовали подразделения оппозиционной "Свободной сирийской армии". По данным агентства, десять курдских бойцов были захвачены в плен.

С горы Бурсея хорошо просматриваются приграничный турецкий город Килис и подконтрольный оппозиции сирийский Аазаз, поэтому курдские формирования использовали ее для артиллерийских и ракетных атак, в том числе по Килису, отмечает агентство.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва в связи с ситуацией в сирийском Африне, где Турция в эти выходные начала военную операцию против курдов, призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности ближневосточной страны.

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