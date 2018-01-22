Турция заблокировала участие курдской партии в конгрессе по Сирии

Член сил самообороны сирийских курдов (YPG) во время демонстрации в городе Амуда в Сирии

Член сил самообороны сирийских курдов (YPG) во время демонстрации в городе Амуда в Сирии

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара заблокировала участие курдской партии "Демократический союз" (PYD) в конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи, заявил РИА Новости представитель МИД Турции.

"PYD и силы самообороны сирийских курдов (YPG, боевое крыло партии) не будут участвовать в конгрессе в Сочи, поскольку мы этого не одобрили. Ни одна группа не сможет участвовать в сочинском конгрессе, если Турция будет против. Список участников принимается тремя странами (Россией, Турцией и Ираном) совместно", — сказал собеседник агентства.

Ранее Турция допустила участие в конгрессе представителей Сирийского курдского национального совета (ENKS). Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что курды включены в список приглашенных на мероприятие.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более полутора тысяч представителей сирийского общества.

Анкара считает "Демократический союз" террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском городе Африн. Дамаск осудил действия Турции, обвинив ее в поддержке террористов. Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, войска покинут Сирию, как только достигнут поставленных целей.

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