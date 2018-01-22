В России религиозные общины проведут акцию по сбору гумпомощи для сирийцев

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Религиозные общины России готовятся провести крупную гуманитарную акцию в помощь Сирии – в начале февраля жителям этой страны и сирийским беженцам в Ливане будет доставлена "беспрецедентная по объему" партия гуманитарной помощи, сообщил в понедельник РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Он уточнил, что партию гумпомощи доставит в Сирию и Ливан делегация межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

"В рамках поездки делегация посетит основные религиозные центры Дамаска, где при участии лидеров христиан и мусульманских общин будут переданы партии гуманитарной помощи, собранной верующими России в помощь братскому народу Сирии. Часть груза будет распределена среди сирийских беженцев, нашедших временное прибежище на территории Ливана", — сказал иеромонах Стефан.

Он отметил, что рабочая группа была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передачи гуманитарной помощи в Сирию: "В июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы и в район Хомса". В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.

"В этот раз гуманитарная партия будет включать продуктовые наборы, сформированные из расчета их раздачи отдельным семьям. Это будут рис, мука, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, детское питание и некоторые другие продукты. Данная партия по объему груза будет носить беспрецедентный характер и будет превосходить до сих пор проводившиеся подобные акции", — уточнил иеромонах Стефан.

По словам представителя ОВЦС, данная работа ведется в тесной координации с религиозными общинами Ближнего Востока, поэтому "при формировании нынешней партии груза были учтены самые насущные нужды пострадавшего населения Сирии". "В ходе поездки эта работа по выстраиванию взаимодействия с местными общинами будет продолжена. Так, сразу по прибытии в Дамаск российская делегация проведет круглый стол с представителями христианских церквей и мусульманских общин Сирии, в ходе которого будет сформирована программа взаимодействия на ближайшую перспективу", — добавил собеседник агентства.

В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России: Русской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, протестантских общин, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Духовного собрания мусульман РФ, Духовного управления мусульман Дагестана и некоторых общественных организаций, в том числе Императорского православного палестинского общества (ИППО).