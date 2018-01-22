В России религиозные общины проведут акцию по сбору гумпомощи для сирийцев

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Религиозные общины России готовятся провести крупную гуманитарную акцию в помощь Сирии – в начале февраля жителям этой страны и сирийским беженцам в Ливане будет доставлена "беспрецедентная по объему" партия гуманитарной помощи, сообщил в понедельник РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
"В рамках поездки делегация посетит основные религиозные центры Дамаска, где при участии лидеров христиан и мусульманских общин будут переданы партии гуманитарной помощи, собранной верующими России в помощь братскому народу Сирии. Часть груза будет распределена среди сирийских беженцев, нашедших временное прибежище на территории Ливана", — сказал иеромонах Стефан.
Он отметил, что рабочая группа была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передачи гуманитарной помощи в Сирию: "В июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы и в район Хомса". В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.
"В этот раз гуманитарная партия будет включать продуктовые наборы, сформированные из расчета их раздачи отдельным семьям. Это будут рис, мука, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, детское питание и некоторые другие продукты. Данная партия по объему груза будет носить беспрецедентный характер и будет превосходить до сих пор проводившиеся подобные акции", — уточнил иеромонах Стефан.
В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России: Русской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, протестантских общин, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Духовного собрания мусульман РФ, Духовного управления мусульман Дагестана и некоторых общественных организаций, в том числе Императорского православного палестинского общества (ИППО).
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