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Война в Сирии
Война в Сирии

В России религиозные общины проведут акцию по сбору гумпомощи для сирийцев

16:2022.01.2018
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© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САРСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Религиозные общины России готовятся провести крупную гуманитарную акцию в помощь Сирии – в начале февраля жителям этой страны и сирийским беженцам в Ливане будет доставлена "беспрецедентная по объему" партия гуманитарной помощи, сообщил в понедельник РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Погрузка аэромобильного госпиталя МЧС России для отправки в Сирию. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Российские военные доставили в Дамаск 15 тонн гуманитарной помощи
Он уточнил, что партию гумпомощи доставит в Сирию и Ливан делегация межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

"В рамках поездки делегация посетит основные религиозные центры Дамаска, где при участии лидеров христиан и мусульманских общин будут переданы партии гуманитарной помощи, собранной верующими России в помощь братскому народу Сирии. Часть груза будет распределена среди сирийских беженцев, нашедших временное прибежище на территории Ливана", — сказал иеромонах Стефан.

Он отметил, что рабочая группа была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передачи гуманитарной помощи в Сирию: "В июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы и в район Хомса". В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.

"В этот раз гуманитарная партия будет включать продуктовые наборы, сформированные из расчета их раздачи отдельным семьям. Это будут рис, мука, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, детское питание и некоторые другие продукты. Данная партия по объему груза будет носить беспрецедентный характер и будет превосходить до сих пор проводившиеся подобные акции", — уточнил иеромонах Стефан.

Дети в поселении Арран на севере-востоке Алеппо
© РИА Новости
Гуманитарная миссия во главе с муфтием Москвы помогла беженцам САР в Ливане
По словам представителя ОВЦС, данная работа ведется в тесной координации с религиозными общинами Ближнего Востока, поэтому "при формировании нынешней партии груза были учтены самые насущные нужды пострадавшего населения Сирии". "В ходе поездки эта работа по выстраиванию взаимодействия с местными общинами будет продолжена. Так, сразу по прибытии в Дамаск российская делегация проведет круглый стол с представителями христианских церквей и мусульманских общин Сирии, в ходе которого будет сформирована программа взаимодействия на ближайшую перспективу", — добавил собеседник агентства.

В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России: Русской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, протестантских общин, Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), Духовного собрания мусульман РФ, Духовного управления мусульман Дагестана и некоторых общественных организаций, в том числе Императорского православного палестинского общества (ИППО).

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Данилин
Думаю правильное решение наших религиозных общин, ведь надо всем показать, что и религиозные деятели России поддерживают политику государства.
18:46
22.01.2018
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