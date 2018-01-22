МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отец молодого россиянина, уехавшего в Сирию воевать в рядах запрещенной организации "Исламское государство"*, рассказал в суде о разочаровании сына идеологией террористов и об операции по его спасению из рук этих "зомби".

В понедельник Казима Нурмагомедова допросили в Московском окружном военном суде в качестве свидетеля по делу другого его отпрыска – Шамиля, обвиняемого в спонсировании терроризма (по данным следствия, он посылал деньги брату). Младший же сын Марат сейчас находится на Украине и не спешит возвращаться в РФ, где ему заочно вменили участие в незаконном вооруженном формировании.

"Я не знал, что он (Марат) там делал, но я понимал, что он уехал туда не помидоры выращивать (на одном из фото молодой человек позировал на фоне танка). Когда я к нему прилетал, чтобы вернуть его, он там ничем не занимался, такое ощущение, что он был в военно-спортивном лагере", — рассказал отец.

По его словам, он долго пытался переубедить сына, но не мог достучаться до него: "Их не переубедить — будто зомби".

Спустя год Марат понял, что в Сирии воюют за что угодно, "но только не за ислам", рассказал отец.

Попытки вызволить молодого человека, отметил Нурмагомедов-старший, длились около двух лет: сначала ему удалось "вытащить" сына в Турцию, а оттуда переправить на Украину. При этом мужчина, по его признанию, даже обращался к знакомым в МВД и ФСБ с просьбой "взять за шкирку" сына и "насильно вернуть его" в Россию.

За время, проведенное в Сирии, Марат успел побывать в тюрьме ИГ* в числе 11 арестантов, уличенных в нарушении шариата: по словам Нурмагомедова-старшего, из них семь человек казнили, но его сын и еще три человека избежали этой участи.

Теперь же в России судят его старшего сына, который занимался бизнесом в Подмосковье и имел возможность помогать младшему брату. В частности, по данным следствия, Шамиль Нурмагомедов выслал брату 200 тысяч рублей и по его просьбе купил два авиабилета в Турцию людям, которых ФСБ считает боевиками ИГ*. С прошлого года Шамиль находится под стражей.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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