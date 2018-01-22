Эрдоган рассказал, когда турецкие военные уйдут из Сирии

АНКАРА, 22 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление государственного департамента США, который призвал Анкару ограничить по масштабам и срокам операцию в сирийском Африне.
Он добавил, что Турция "не зарится на чужие земли" и проводит операцию не против курдов, а чтобы предотвратить создание террористического коридора.
"С севера Сирии по отношению к нам сколько лет продолжаются провокации. У нас сегодня снова в Хатае есть погибшие от ракетного обстрела. Это не останется без ответа, и они высокую плату заплатят, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом с нашими российскими друзьями говорили, и с другими силами коалиции", — сказал глава Турции.
Турция в субботу начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав их с помощью авиации. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами. В воскресенье военные перешли к наземной операции.
Дамаск осудил нападение Турции на Африн, назвав это "агрессией".
Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
По соображениям безопасности Россия передислоцировала из региона оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия США, которые поставляли вооружение проамериканским группировкам.
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