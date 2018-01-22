Эрдоган рассказал, когда турецкие военные уйдут из Сирии

АНКАРА, 22 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление государственного департамента США, который призвал Анкару ограничить по масштабам и срокам операцию в сирийском Африне.

"США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты – операция закончится, и мы уйдем", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция "не зарится на чужие земли" и проводит операцию не против курдов, а чтобы предотвратить создание террористического коридора.

"С севера Сирии по отношению к нам сколько лет продолжаются провокации. У нас сегодня снова в Хатае есть погибшие от ракетного обстрела. Это не останется без ответа, и они высокую плату заплатят, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом с нашими российскими друзьями говорили, и с другими силами коалиции", — сказал глава Турции.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly "Оливковая ветвь" против сирийских курдов: Турция начала военную операцию в Африне

Турция в субботу начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав их с помощью авиации. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами. В воскресенье военные перешли к наземной операции.

Дамаск осудил нападение Турции на Африн, назвав это "агрессией".

Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

По соображениям безопасности Россия передислоцировала из региона оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия США, которые поставляли вооружение проамериканским группировкам.