Турецкий политик: операция в Африне ослабляет позиции США в Сирии

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Операция ВС Турции в сирийском Африне против курдских вооруженных формирований направлена на ослабление позиций США в Сирии, что в интересах как Москвы, так и Дамаска, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. Он расценивает эту операцию как важный этап на пути отдаления Турции от США и НАТО и сближении ее с Россией.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

"Курдские формирования — в руках США"

"Турция будет защищать свою безопасность, и это, как мы видим, не блеф и не шантаж. Начав операцию в Африне, Турция защищает свои границы. Сирия сохранит свою территориальную целостность, а также будет сохранена территориальная целостность и всех соседних стран, так как развал Сирии может привести и к их развалу. Для России это операция выгодна хотя бы потому, что она направлена против закрепления США в Сирии, поскольку Рабочая партия Курдистана (РПК) и связанный с ней сирийский курдский "Демократический союз" (PYD) – это американские пешки", — сказал Перинчек.

По его мнению, сотрудничество России с РПК и PYD не принесет ей пользы, поэтому Москва не пойдет на это.

"Иногда в России раздаются предложения сблизиться с РПК. Но РПК хочет построить независимый Курдистан, и как только вы сближаетесь с ними, то автоматически становитесь сторонником его создания, выступая против Турции, Сирии, Ирана, Ирака… Россия никогда на такое не пойдет. А вот США и без этого выступает против Турции и других стран в регионе, поэтому РПК останется в руках США", — полагает турецкий политик.

Сближение Анкары и Дамаска неизбежно



Перинчек подчеркнул, что его партия выступает за то, чтобы Анкара наладила отношения с Дамаском и вела операцию против курдских формирований совместно с сирийскими властями.

"Я призываю (президента Турции Тайипа) Эрдогана: или сотрудничай с Сирией, или уходи в отставку. Сотрудничество с Сирией дает ключ к укреплению сотрудничества с Россией, Ираном. Оно важно и в рамках Астаны. Есть торговля, промышленность, стабильность, безопасность — для всего этого нужны добрососедские отношения с Сирией, и Эрдоган не сможет постоянно держать обе страны в состоянии вражды", — сказал Перинчек.

Он выразил уверенность, что Дамаск будет сотрудничать с Анкарой в рамках операции в Африне, так как это сотрудничество в интересах обеих стран.

"(Президент Сирии Башар) Асад будет сотрудничать с Турцией и скажет "да" этой операции. Сейчас пока идет общение через Россию. Такое бывает. Из-за сбитого турецкими ВС российского самолета, казалось, страны уже не договорятся, однако они успешно преодолели кризис. С Ираном были серьезные проблемы, но сейчас стороны спокойно сидят вместе в Астане. То же самое будет и с Асадом, все к этому идет, сотрудничество Турции и Сирии неизбежно. Эрдоган уже сказал однажды, что контакты с Дамаском возможны", — заявил турецкий политик.

Он добавил, что общественное мнение Турции также настроено на нормализацию отношений с Сирией, и "даже в правящей Партии справедливости и развития большинство так думает, даже если не говорят пока это вслух".

Турция отходит от НАТО и идет в Евразию



По словам Перинчека, серьезный кризис в отношениях Анкары и Вашингтона может привести к закрытию базы Инджирлик для американских самолетов и приведет к отдалению Турции от НАТО

"Инджирлик может быть либо полностью закрыт для американских самолетов, либо полностью взят под турецкий контроль, чтобы они не могли оттуда мешать турецким ВС. Такое намерение в кабинетах турецкого генштаба есть, и США это знают. С НАТО ничего путного у Турции не выйдет. Вспомните последние скандалы. Сейчас стороны пытаются сгладить напряженность, но это тактические маневры. Турция сейчас практически единственная страна НАТО, которая непосредственно выступает против США", — сказал Перинчек.

По его словам, отношения у Турции с НАТО остались только на бумаге, они стратегически разрушены и уже не восстановятся, а главными партнерами становятся Россия и Китай.

"И это уже не изменится. Турецкая экономика входит в евроазиатскую – экономически и политически. В атлантической системе для Турции места нет, там есть только желание разделить страну и задавить ее экономику. Выход – в укреплении связей с Китаем, Индией, Россией, Ираном. Все разделения на суннитов-шиитов и прочее – это политические игры США, которыми они попытались разделить Восток, создавая суннитский блок", — считает собеседник агентства.

"Турция успешно сотрудничает с шиитским Ираном, Ираком руководят шииты, Сирия, с которой неизбежно сотрудничество, у власти алевиты, рядом – христианская Россия. Кто же остался в суннитском блоке? Саудовская Авария и ряд стран Персидского Залива, даже Катар ушел от них. Кроме этого, современный расклад сил требует большей светскости, и подвижки в эту сторону мы тоже наблюдаем. Турция должна оставаться кемалистской, чтобы не дать возможность США путем религиозных распрей растащить страны по блокам", — добавил политик.

По его словам, мировая экономика постепенно смещается на Восток.

"Евразия возвышается, и туда смотрит крупный турецкий бизнес. Эта политика, в конце концов, приведет Турцию к гармонизации с Россией по проблеме Крыма. Мысль о его признании уже сидит в головах руководства страны, хотя присутствуют сиюминутные расчеты. Политика Турции по отношению к Крыму постепенно поворачивается лицом к России. Думаю, мы увидим конкретные шаги в этом направлении уже в ближайшее время. Все, что сейчас разделяет турецкий и русский взгляд на Крым, постепенно будет сходить на нет", — добавил Перинчек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>