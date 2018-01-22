Турецкие войска начали новое наступление на Африн

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. Турецкие войска начали наступление на Африн с нового направления — от города Аазаз на северо-западе Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военный источник.
Африн удерживают формирования Сирийских демократических сил (SDF), состоящие из курдско-арабских отрядов. Утром в командовании SDF заявили об атаке Аазаза. По утверждению курдов, их бойцы ликвидировали шестерых "протурецких боевиков", еще троих взяли в плен. Турецкая армия попыталась помешать курдам, обстреляв из артиллерии их позиции в деревнях Дикмедаш и Кестель.
Наступление на Африн
В воскресенье Anadolu сообщило, что военные силы и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров. Однако сегодня представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил, что турецкие войска и "связанные с ними группировки" отступили, покинув город.
Анкара считает бойцов SDF террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции в Африне.
В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.
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