Встреча с конгрессом нацдиалога Сирии в Сочи у Путина не запланирована

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встреча с участниками конгресса нацдиалога Сирии в Сочи пока у президента РФ Владимира Путина не запланирована, но у президента мобильный график, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По инициативе РФ готовится конгресс национального диалога Сирии 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.