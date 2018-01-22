Встреча с конгрессом нацдиалога Сирии в Сочи у Путина не запланирована

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встреча с участниками конгресса нацдиалога Сирии в Сочи пока у президента РФ Владимира Путина не запланирована, но у президента мобильный график, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока не могу вам это подтвердить. Достаточно насыщенный график, связанный с региональными поездками, поэтому конкретных пока мероприятий не запланировано, но, с другой стороны, вы знаете, что у президента мобильный график. Вместе с тем, подчеркиваю, будет это или не будет, сейчас сказать не могу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли в планах Путина встретиться с участниками сирийского конгресса, который должен состояться в Сочи.

По инициативе РФ готовится конгресс национального диалога Сирии 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.