Россия поможет сирийским войскам взять Идлиб, считает эксперт

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные советники и авиация помогут войскам правительства Сирии разгромить террористов в провинции Идлиб, считает бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001) генерал-полковник Леонид Ивашов.

Как сообщили ранее в Минобороны России, правительственные войска и отряды народного ополчения начали крупную операцию против боевиков "Джебхат ан-Нусры"* на востоке Идлиба. В окружение взята группировка из более чем 1,5 тысячи боевиков, вооруженных танками, БМП, полевой артиллерией и минометами.

"Безусловно, без нашего участия там ничего не делается. Есть и наши советники, и наша материальная помощь, и наша авиация. Помощь, безусловно, будет", — заявил Ивашов РИА Новости в понедельник.

По его словам, за сутки правительственные войска продвинулись на шесть километров, "но чем плотнее будут подходить к Идлибу, тем сильнее наступление будет замедляться, потому что город превращен в опорный пункт". Основные бои, по его оценке, будут на подступах к городу.

Масштабное наступление в провинции Идлиб правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела начали в первой половине января. От боевиков освободили уже 24 населенных пункта. До города Идлиб — главного оплота террористов "Джебхат ан-Нусры"* — остается менее 40 километров.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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