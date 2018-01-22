МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Кремле самым внимательным образом наблюдают за ходом операции Турции в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Принцип сохранения территориальной целостности Сирии остается основополагающим, отметил он.
По его словам, Москва находится в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой, в том числе и по этому вопросу.
Песков также подчеркнул, что Россия внимательно наблюдает за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна.
Ранее Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Накануне премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
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