Минобороны рассказало о начале ликвидации "Джабхат ан-Нусры"* в Идлибе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В восточной части провинции Идлиб началась операция против террористов "Джебхат ан-Нусры"*, рассказали в российском Минобороны. Сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела и отряды народного ополчения окружили более 1500 боевиков и приступили к их ликвидации.
Операция в Идлибе
Широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось еще в начале января.
Тогда сирийская армия освободила от боевиков аэродром Абу-Духур, который был под контролем террористов два с половиной года — в сентябре 2015 года террористам прорвались на аэродром, после чего убили начальника авиабазы генерала Ихсана Аз-Захури и оставшихся в живых бойцов сирийской армии.
От Абу-Духура до города Идлиб — главного оплота "Джебхат ан-Нусры"* — остается менее 40 километров.
Накануне сирийские войска соединились с ополченцами в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль.
Последний серьезный оплот террористов
Как отметил директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, сирийские правительственные войска ведут планомерную работу по уничтожению террористов.
"Последним самым серьезным оплотом из оставшихся точек, где укрепились боевики, является провинция Идлиб", — сказал он.
По его словам, именно там сосредоточены не только представители так называемой оппозиции, но и откровенные террористы в лице "Джебхат ан-Нусры"*.
"Но боевики довольно давно там находятся и подготовились к неизбежной операции сирийских военных", — подчеркнул Егорченков, добавив, что боевики продолжают получать помощь, в том числе военную, от самых разных внешних игроков.
Ко всему прочему, по его словам, в регионе началась борьба террористов между собой.
"Боевики еще способны сопротивляться. При этом они работают и по сирийским военным, и вступают в прямые боестолкновения с другими отрядами оппозиции и террористическими организациями, которые находятся в регионе", — считает он.
В Идлибе идет процесс дележа оставшихся ресурсов, на которые могут рассчитывать террористы, заключил Егорченков.
Россия поможет
В свою очередь, бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны (1996-2001) генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что российские военные советники и авиация помогут сирийским войскам разгромить террористов в провинции Идлиб.
"Безусловно, без нашего участия там ничего не делается", — заявил он.
По его словам, за сутки правительственные войска продвинулись на шесть километров, "но чем плотнее будут подходить к Идлибу, тем сильнее наступление будет замедляться, потому что город превращен в опорный пункт". Основные бои, по его оценке, будут на подступах к городу.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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