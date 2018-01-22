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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны рассказало о начале ликвидации "Джабхат ан-Нусры"* в Идлибе

12:4722.01.2018
(обновлено: 13:19 22.01.2018)
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© Фото : SANAТанк в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фотоТанк в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В восточной части провинции Идлиб началась операция против террористов "Джебхат ан-Нусры"*, рассказали в российском Минобороны. Сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела и отряды народного ополчения окружили более 1500 боевиков и приступили к их ликвидации.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии, заявил Путин
В ведомстве отметили, что у террористов есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

Операция в Идлибе

Широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось еще в начале января.

Тогда сирийская армия освободила от боевиков аэродром Абу-Духур, который был под контролем террористов два с половиной года — в сентябре 2015 года террористам прорвались на аэродром, после чего убили начальника авиабазы генерала Ихсана Аз-Захури и оставшихся в живых бойцов сирийской армии.

От Абу-Духура до города Идлиб — главного оплота "Джебхат ан-Нусры"* — остается менее 40 километров.

Накануне сирийские войска соединились с ополченцами в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль.

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Минобороны рассказали о технической оснащенности террористов в Сирии
За прошедшие сутки правительственная армия освободила от боевиков 24 населенных пункта и продвинулась на шесть километров на север от аэродрома.

Последний серьезный оплот террористов

Как отметил директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, сирийские правительственные войска ведут планомерную работу по уничтожению террористов.

"Последним самым серьезным оплотом из оставшихся точек, где укрепились боевики, является провинция Идлиб", — сказал он.

По его словам, именно там сосредоточены не только представители так называемой оппозиции, но и откровенные террористы в лице "Джебхат ан-Нусры"*.

"Но боевики довольно давно там находятся и подготовились к неизбежной операции сирийских военных", — подчеркнул Егорченков, добавив, что боевики продолжают получать помощь, в том числе военную, от самых разных внешних игроков.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД: уверения в том, что США в Сирии борются с террористами, не убедительны
"Поэтому наступление сирийских военных идет не так быстро, как это могло бы быть", — добавил эксперт.

Ко всему прочему, по его словам, в регионе началась борьба террористов между собой.

"Боевики еще способны сопротивляться. При этом они работают и по сирийским военным, и вступают в прямые боестолкновения с другими отрядами оппозиции и террористическими организациями, которые находятся в регионе", — считает он.

В Идлибе идет процесс дележа оставшихся ресурсов, на которые могут рассчитывать террористы, заключил Егорченков.

Россия поможет

В свою очередь, бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны (1996-2001) генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что российские военные советники и авиация помогут сирийским войскам разгромить террористов в провинции Идлиб.

"Безусловно, без нашего участия там ничего не делается", — заявил он.

По его словам, за сутки правительственные войска продвинулись на шесть километров, "но чем плотнее будут подходить к Идлибу, тем сильнее наступление будет замедляться, потому что город превращен в опорный пункт". Основные бои, по его оценке, будут на подступах к городу.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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