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Война в Сирии
Война в Сирии

Турецкая авиация поразила 45 целей в Африне

12:0622.01.2018
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© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib Сирийский боевик наблюдает за районом Африн. 20 января 2018Сирийский боевик наблюдает за районом Африн. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе авиаударов в воскресенье уничтожили 45 целей курдских формирований в сирийском Африне. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба страны.

Турецкий военный из Свободной сирийской армии на позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Очевидцы рассказали о бомбардировке Африна турецкой авиацией
Среди уничтоженных целей — убежища, склады с оружием, огневые позиции. Удары наносили 32 самолета, которые благополучно вернулись на свои базы, отметили в генштабе.

Операция "Оливковая ветвь"

В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в Африне против курдских группировок. Анкара подчеркнула, что ее действия направлены исключительно против террористов.

Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

По данным турецкого агентства Anadolu, подразделения ВС страны и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров, не встретив ожесточенного сопротивления сирийских курдов.

Турецкие войска прибывают в приграничную деревню под Хасой в провинции Хатай. 20 января 2018
© REUTERS / Ramazan Celik
Курды призвали Россию остановить турецкую военную операцию в Африне
Россия из соображений безопасности передислоцировала из региона группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.

Ситуация в Африне

Как рассказал представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман, сирийские курды вынудили турецкие войска и "связанные с ними группировки" отступить.

По словам Османа, турецкие солдаты и сирийские вооруженные оппозиционеры при поддержке ВВС пытались попасть в город Африн. При этом наносились ракетные удары. Однако Сирийские демократические силы ударили по пяти их позициям в этом районе, а также по трем в провинции Раджо СДС и по двум — в провинции Быльбыль.

"Те участки, на которые они перешли, они покинули", — заявил собеседник агентства, добавив, что за время боев были убиты десять турецких военных и 18 протурецких повстанцев.

В свою очередь, местные жители сообщили РИА Новости, что в сирийский город сейчас стекаются сотни мирных жителей из окрестных деревень, расположенных у линии фронта, чтобы найти убежище в административном центре кантона.

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Лавров рассказал о "бешенстве" Турции из-за действий США в Сирии‍
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил на брифинге, что фиксируется поток беженцев, покидающих район Африна. В течение прошедших суток через контрольно-пропускные пункты военной полиции в зоне деконфликтации Телль-Рифъат проследовало более тысячи женщин и детей.

Ситуация осложнится

Эксперт РИСИ Владимир Фитин предположил, что операция "Оливковая ветвь" может привести к дальнейшему осложнению ситуации в Сирии, которая уже шесть лет находится в состоянии гражданской войны.

"И только затеплились надежды, что можно будет достичь урегулирования, как вспыхивает новый серьезный конфликт — на этот раз его инспирирует Турция", — сказал он.

Дым над Африном, Сирия. 20 января 2018
© REUTERS / Osman Orsal
Новая война: несчастный народ опять сделал неправильный выбор
По его мнению, это не способствует решению вопроса окончательного урегулирования.

Фитин также прокомментировал отношение США к сложившейся ситуации.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон признает право Турции на защиту безопасности, но в рамках закона и соблюдая меры во избежание жертв среди гражданского населения. Кроме того, она призвала сосредоточиться на достижении главной цели — победить ИГ*.

По мнению эксперта, США демонстрируют двойственное отношение к происходящему.

"Вашингтон на протяжении последних лет поддерживает силы самообороны сирийских курдов, продолжает опираться на них, учитывая уже официально объявленное желание США остаться в Сирии на неопределенное будущее", — подчеркнул Фитин.

Члены Сирийских демократических сил. Архивное фото
© AFP 2018 / Bulent Kilic
В SDF опасаются, что операция в Африне может вдохнуть новую жизнь в ИГ*
По его словам, конфликт с Турцией никак не укладывается в стратегию Вашингтона, поскольку Анкара — крупнейший член НАТО, важнейшая армия на южном фланге альянса.

"Поэтому США, с одной стороны, нельзя терять обретенных союзников в Сирии в лице курдов, и в то же время нельзя рвать отношения с Турцией. Поэтому США пытаются балансировать на этой "тонкой веревочке", — сказал эксперт.

Он добавил, что Анкара делает намеки на то, что ни на какие сделки в вопросе курдов не пойдет,

"Всех курдов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает филиалом Рабочей партии Курдистана, которую Турция признала террористической и с которой ведет многолетнюю вооруженную борьбу", — заключил Фитин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Art Yes
Турки убивали и будут убивать курдов, наплевав на любые увещевания.
Тем более после того, как поняли, как мало стоят угрозы вида "не отделаются помидорами", в итоге которых Путин уже дружески общается с покровителем террористов Эрдоганом, помидоры текут рекой, несмотря на не выполненное условия о выплате компенсации за наш сбитый самолет.
12:39
22.01.2018
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